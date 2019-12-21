آرسنال وإيفرتون يكتفيان بالتعادل السلبي... شاهد لقطة المباراة

اكتفى إيفرتون بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه أرسنال اليوم السبت في مباراة مملة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ألقى تعيين المدربين الجديدين للفريقين بظلاله عليها.

وتقدم إيفرتون إلى المركز 15 برصيد 19 نقطة من 18 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن أرسنال صاحب المركز التاسع.

وشاهد كارلو أنشيلوتي، الذي عُين كمدرب لإيفرتون قبل نحو ساعة من انطلاق المباراة، لمحات من فريقه من المدرجات وهو ما فعله أيضا ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الجديد الذي تم الإعلان عن توليه المسؤولية أمس الجمعة.

وفي مواجهة بين دنكان فيرجسون وفريدي يونجبيرج (المدربين المؤقتين لإيفرتون وأرسنال على التوالي) تعرف أنشيلوتي وأرتيتا على ما ينتظرهما لبناء فريقيهما.

وعلم فيرجسون، مهاجم إيفرتون السابق الذي قاده للفوز 3-1 على تشيلسي والتعادل مع مانشستر يونايتد وأرسنال، أنه سينضم إلى الطاقم التدريبي مع الإيطالي أنشيلوتي.

وكانت لقطة المباراة من فيرجسون عندما قام بإعطاء شارة القيادة لإمرأة مقعدة كرابط محبة بينه وبين جمهور إيفرتون الذي صفق له مطولاً بعد هذه اللقطة.

A special memento for one Everton fan.



Duncan Ferguson was there when Everton needed him, a real connection between him and this club. pic.twitter.com/ekEVXZqlNP — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 21, 2019

وقال فيرجسون: "المباراة كانت متواضعة قليلا وكنا مرهقين (بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام ليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية) بعد يوم الأربعاء لكننا كافحنا وحصلنا على نقطة واحدة وشباك نظيفة".

وسدد جيلفي سيجوردسون ركلة حرة في الشباك من الخارج فيما فشل جينك طوسون في توجيه تمريرة توم ديفيز العرضية المنخفضة إلى المرمى.

وأنقذ جوردان بيكفورد حارس إيفرتون فرصة رائعة من بيير-إيمريك أوباميانج في مدى قريب بعد الاستراحة مباشرة ثم كادت فوضى أمام مرمى أرسنال أن تتسبب في هدف عكسي.

ولم يستطع أي فريق حسم المواجهة في اللحظات الأخيرة إذ لجأ أرسنال للدفاع للتعامل مع تمريرات إيفرتون العرضية داخل منطقة الجزاء.

وقال يونجبيرج إنه لا يعلم هل سيستمر مع أرسنال كأحد أفراد الطاقم التدريبي مع أرتيتا أم لا، مضيفاً أن النادي أبلغه أنه يريد استمراره وأن الإجتماع مع أرتيتا غداً سيحدد كل شيء".

وتابع قائلاً: "أردت مشاهدة لاعبين يمكنهم الركض والقتال من أجل الفريق. لا يمكننا الاعتماد على اسمنا بل علينا القتال. أشركنا فريقا شابا لأنني أردت حيوية وأن أمنحهم الفرصة".