هدف فوز ليفربول على فلامنجو وتتويجه ببطولة العالم للأندية... فيديو

توج ليفربول الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز مساء اليوم السبت (1-0) على فلامنجو البرازيلي، في المباراة النهائية التي جرت على ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأحرز هدف الفوز والتتويج لفريق ليفربول لاعبه البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 99 من الشوط الإضافي الأول.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحتكما إلى الأشواط الإضافية.

هدف ⚽️



دفاعات الفريق البرازيلي تسقط وفيرمينو يفعلها 👏



ليفربول 1 فلامينغو 0#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/vcwvYcsr9b — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019

وبذلك يعانق ليفربول الذهب لأول مرة بعدما خسر نهائي البطولة في 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.

وبات محمد صلاح هو أول لاعب مصري يرفع كأس العالم للأندية، في الوقت نفسه الذي توج فيه ليفربول بطلا للمسابقة كثاني أندية إنجلترا بعد مانشستر يونايتد.