محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

وقاد صلاح فريقه ليفربول للتتويج ببطولة كأس العالم الأندية للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على حساب فلامنجو بهدف دون رد جاء عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو.
صلاح شارك في المباراة النهائية كما شارك في المباراة الأولى لليفربول والتي كانت أمام مونتيري المكسيكي والتي انتهت لصالح "الريدز" بهدفين مقابل هدف.
#كاس_العالم_للاندية ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019
مبروك نادي ليفربول.. مبروك محمد صلاح @MoSalah 😍#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/bPdjT5BM4S
هذه الجائزة ليست الأولى لصلاح في هذه البطولة حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي بعدما ساهم بالهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.
وفاز ليفربول بالذهب لأول مرة بعدما خسر نهائي البطولة في 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.
#كاس_العالم_للاندية ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019
محمد صلاح @MoSalah أفضل لاعب في البطولة ووصيفه!#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/K81Ngn4VO2
وبات محمد صلاح هو أول لاعب مصري يرفع كأس العالم للأندية، في الوقت نفسه الذي توج فيه ليفربول بطلا للمسابقة كثاني أندية إنجلترا بعد مانشستر يونايتد.
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