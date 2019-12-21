محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية المقام في قطر 2019.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للتتويج ببطولة كأس العالم الأندية للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على حساب فلامنجو بهدف دون رد جاء عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو.

صلاح شارك في المباراة النهائية كما شارك في المباراة الأولى لليفربول والتي كانت أمام مونتيري المكسيكي والتي انتهت لصالح "الريدز" بهدفين مقابل هدف.

هذه الجائزة ليست الأولى لصلاح في هذه البطولة حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي بعدما ساهم بالهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.

وفاز ليفربول بالذهب لأول مرة بعدما خسر نهائي البطولة في 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.

وبات محمد صلاح هو أول لاعب مصري يرفع كأس العالم للأندية، في الوقت نفسه الذي توج فيه ليفربول بطلا للمسابقة كثاني أندية إنجلترا بعد مانشستر يونايتد.