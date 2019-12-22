"شياكة في الملعب"... حديث ضاحك بين محمد صلاح وأبو تريكة

دار حديث ضاحك بين نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري، محمد صلاح، وأسطورة الأهلي المعتزل محمد أبو تريكة، عقب نهائي كأس العالم للأندية.

وكان ليفربول قد فاز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه على فلامنغو البرازيلي بهدف دون رد.

وافتتح المحادثة محمد أبو تريكة الحوار الضاحك مع محمد صلاح بقوله: "شعرت بالسعادة اليوم عندما شاهدت علم مصر في المدرجات وفي كل مكان، ولكن مشاهدتك وأنت ملتفا به كان له وقع خاص".

​ورد عليه محمد صلاح ضاحكا "علم مصر شياكة في الملعب، أليس كذلك".

وأشار محمد صلاح في تصريحاته إلى أنه "متفائل بالعودة إلى هنا للعب كأس العالم مع منتخب مصر في 2022".

وأضاف بقوله "نقوم (منتخب مصر) حاليا ببناء جيل جديد للفريق، وأتمنى مساندة الجماهير لنا في هذه المرحلة".

واستمر نجم ليفربول قائلا: "لا أقتنع بالجوائز الفردية، كل لاعبي ليفربول يستحقون هذه الجائزة، أشكر جميع اللاعبين وأهديهم هذه الجائزة".