"شياكة في الملعب"... حديث ضاحك بين محمد صلاح وأبو تريكة

وكان ليفربول قد فاز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه على فلامنغو البرازيلي بهدف دون رد.
وافتتح المحادثة محمد أبو تريكة الحوار الضاحك مع محمد صلاح بقوله: "شعرت بالسعادة اليوم عندما شاهدت علم مصر في المدرجات وفي كل مكان، ولكن مشاهدتك وأنت ملتفا به كان له وقع خاص".
#كاس_العالم_للاندية ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019
الفرعون محمد صلاح @MoSalah في حديث خاص مع مراسلنا.. وحواره مع أبو تريكة @trikaofficial ومحمد الكواري @Ms3don #beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/lE0kQa1Gcr
ورد عليه محمد صلاح ضاحكا "علم مصر شياكة في الملعب، أليس كذلك".
وأشار محمد صلاح في تصريحاته إلى أنه "متفائل بالعودة إلى هنا للعب كأس العالم مع منتخب مصر في 2022".
وأضاف بقوله "نقوم (منتخب مصر) حاليا ببناء جيل جديد للفريق، وأتمنى مساندة الجماهير لنا في هذه المرحلة".
واستمر نجم ليفربول قائلا: "لا أقتنع بالجوائز الفردية، كل لاعبي ليفربول يستحقون هذه الجائزة، أشكر جميع اللاعبين وأهديهم هذه الجائزة".
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