جوائز الكاف... محمد صلاح ورياض محرز في قائمة الأفضل... ومفاجأة مصرية في المحليين

وجاءت قائمة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 القصيرة، لتضم نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، وزميله في الريدز السنغالي، ساديو ماني، ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الجزائري رياض محرز.
🚨 And then there are 3⃣!— CAF (@CAF_Online) December 22, 2019
🇪🇬 @MoSalah@LFC - @Pharaohs
🇩🇿 @Mahrez22@ManCity - @LesVerts
🇸🇳 Sadio Mané @LFC - @FootballSenegal
Who will be crowned the best in Africa on the 7th of January In Hurghada? 👑 pic.twitter.com/mc7o47Bk1j
وتوج محمد صلاح بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، فيما يزيد عليه ساديو ماني بالوصول إلى نهائي أمم أفريقيا، فيما توج رياض محرز بلقب أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي.
🔟 are cut to only 3⃣!— CAF (@CAF_Online) December 22, 2019
🇪🇬 @TarrekHameed @ZSCOfficial - @Pharaohs
🇩🇿 Youcef Belaili @ESTuniscom/@ALAHLI_FC - @LesVerts
🇹🇳 Anice Badri @ESTuniscom - @FTF_OFFICIELLE
The African Interclubs Player of the Year will be one of these three men! pic.twitter.com/Bb5Tmt4adF
وضمت قائمة أفضل لاعب محلي في قارة أفريقيا، مفاجأة مصرية بدخول لاعب الزمالك ومنتخب المصر، طارق حامد بالقائمة، إلى جانب الجزائري يوسف البلايلي ومهاجم الترجي التونسي، وزميله في الترجي اللاعب التونسي أنيس البدري.
The African Youth Player of the Year shortlist, these 3⃣ young men will battle it out!— CAF (@CAF_Online) December 22, 2019
🇲🇦 @AchrafHakimi@BVB - @FRMFOFFICIEL
🇳🇬 @chukwueze_8@VillarrealCF - @NGSuperEagles
🇳🇬 Victor Osimhen@losclive - @NGSuperEagles pic.twitter.com/p47bmXVGWE
وأعلن "الكاف" القائمة القصيرة لأفضل لاعب شاب في القارة، المغربي أشرف حكيمي، والنيجيري صامويل تشوكويزي، ومواطنه فيكتور أوسيمهن.
Africa’s Men’s Coach of the Year will be chosen from one of these 3⃣!— CAF (@CAF_Online) December 22, 2019
🇸🇳 @coachalioucisse - @FootballSenegal
🇩🇿 Djamel Belmadi - @LesVerts
🇹🇳 Moïne Chaâbani - @ESTuniscom
All established managers but who will take home the prize? 🤔 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/jhknvuh0kP
أما القائمة القصيرة لأفضل مدرب في القارة السمراء، فضمت مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، ومدرب الترجي التونسي معين الشعباني، ومدرب السنغال أليو سيسيه.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا عام 2019 يوم 7 يناير المقبل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)