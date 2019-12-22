جوائز الكاف... محمد صلاح ورياض محرز في قائمة الأفضل... ومفاجأة مصرية في المحليين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول، القائمة القصيرة لجوائز "الكاف"، والتي شهدت منافسة الدولي المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز في قائمة الأفضل.

وجاءت قائمة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 القصيرة، لتضم نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، وزميله في الريدز السنغالي، ساديو ماني، ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الجزائري رياض محرز.

​وتوج محمد صلاح بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، فيما يزيد عليه ساديو ماني بالوصول إلى نهائي أمم أفريقيا، فيما توج رياض محرز بلقب أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي.

​وضمت قائمة أفضل لاعب محلي في قارة أفريقيا، مفاجأة مصرية بدخول لاعب الزمالك ومنتخب المصر، طارق حامد بالقائمة، إلى جانب الجزائري يوسف البلايلي ومهاجم الترجي التونسي، وزميله في الترجي اللاعب التونسي أنيس البدري.

​وأعلن "الكاف" القائمة القصيرة لأفضل لاعب شاب في القارة، المغربي أشرف حكيمي، والنيجيري صامويل تشوكويزي، ومواطنه فيكتور أوسيمهن.

Africa’s Men’s Coach of the Year will be chosen from one of these 3⃣!



🇸🇳 @coachalioucisse - @FootballSenegal

🇩🇿 Djamel Belmadi - @LesVerts

🇹🇳 Moïne Chaâbani - @ESTuniscom



All established managers but who will take home the prize? 🤔 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/jhknvuh0kP — CAF (@CAF_Online) December 22, 2019

​أما القائمة القصيرة لأفضل مدرب في القارة السمراء، فضمت مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، ومدرب الترجي التونسي معين الشعباني، ومدرب السنغال أليو سيسيه.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا عام 2019 يوم 7 يناير المقبل.