زوجة رياض محرز تلتقي أنتوني جوشوا في ملهى ليلي

شوهدت زوجة لاعب مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، وهي في إحدى النوادي الليلية رفقة الملاكم أنتوني جوشوا في العاصمة البريطانية لندن.

نقلت تقارير إعلامية عن لقاء جمع عارضة الأزياء والمغنية ريتا، صاحبة الـ26 عاما، رفقة الملاكم البريطاني في ملهى "تاب" في العاصمة لندن.

وبحسب مانقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن أحد الموظفين في الملهى قال إن ريتا اصطدمت بالملاكم لحظة مغادرتها للملهى، ليقوم الأخير بدعوتها للانضمام له على طاولته المحجوزة في مكان مخصص للشخصيات الهامة.

وأضاف الموظف بأنهم كانوا يجلسون في جو من الضحك والمرح، وبأنهم أمضوا الكثير من الوقت معا.

ليشير أحد الموظفين العاملين في الملهى للملاكم بان ريتا هي زوجة اللاعب الجزائري، والذي اعترف بأنه لم يكن يعلم بهذا الأمر، ليشعر بالإحراج لدى معرفته بهوية الفتاة.

ليغادر لاحقا الجميع الملهى قرابة الساعة الثالثة صباحا مستقلين سيارات منفصلة، يذكر بأن محرز وريتا يعيشان بشكل منفصل منذ فترة على بعد 200 ميل عن بعضهما.