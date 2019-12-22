أهداف مباراة أتالانتا وميلان 5-0 في الدوري الإيطالي... فيديو

حقق فريق أتالانتا فوزا كبيرا على فريق إيه سي ميلان بنتيجة 5-0، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي، ليواصل الفريق ترنحه في المسابقة المحلية خلال الموسم الحالي.

افتتح أليخاندرو جوميز مهرجان أهداف أتالانتا في الدقيقة 10، وعزز ماريو باشاليتش التقدم في الدقيقة 61، قبل أن ينهار ميلان ليستقبل الهدف الثالث بعد دقيقتين فقط عن طريق جوسيب إليشتش، الذي سجل هدفه الثاني والرابع في شباك ميلان في الدقيقة 72، قبل أن يختتم لويس مورييل الخماسية في الدقيقة 83.

وتعد الهزيمة هي الأسوأ لإيه سي ميلان منذ 21 عاما، كما أنها المرة الرابعة في التاريخ التي يسقط فيها الفريق بفارق 5 أهداف، في الدوري الإيطالي.

بتلك النتيجة رفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة، ليتقدم إلى المركز الـ 5 في جدول ترتيب المسابقة ، بينما تجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز الـ 10.