أهداف مباراة واتفورد ومانشستر يونايتد 2-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق فريق واتفورد فوزا مفاجئا على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي واتفورد كل من إسماعيل سار في الدقيقة 50 وتروي دييني في الدقيقة 54، ليحقق واتفورد بالتالي انتصاره الثاني في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد واتفورد إلى 12 نقطة، ليبقى في المركز الأخير بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 25 نقطة في المركز الثامن.