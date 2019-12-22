على أراضي السعودية... شاهد أهداف مباراة لاتسيو ويوفنتوس 3-1 في السوبر الإيطالي

حقق لاتسيو لقب السوبر الإيطالي والذي استضافته السعودية، بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على يوفنتوس.

سجل ثلاثية فريق العاصمة، لويس ألبرتو وسيناد لوليتش ودانيلو كاتالدي في الدقائق 16 و73 و94.

وأحرز هدف السيدة العجوز الوحيد، باولو ديبالا في الدقيقة 45.

يذكر أن هذا هو لقب السوبر الخامس الذي يحققه لاتسيو عبر تاريخه، مع العلم أن حامل اللقب القياسي هو يوفنتوس بـ8 ألقاب.