أهداف مباراة تشيلسي وتوتنهام 2-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

تفوق تشيلسي على مدربه السابق جوزيه مورينيو، بتغلبه على توتنهام 2-0 مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وسجل البرازيلي ويليان هدفي تشيلسي في الدقيقتين 12 و49 من الشوط الأول.

وبهذه الفوز يرفع تشيلسي رصيده إلى 32 في المركز الرابع، بفارق 17 نقطة عن المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز السابع.