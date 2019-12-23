المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة إلى محمد صلاح: ننتظرك

وجه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رسالة إلى نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح.

وهنأ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، محمد صلاح، بمناسبة حصوله على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2019، وفوز فريقه ليفربول باللقب.

وقال أدرعي في تغريدته المرفقة بصورة محمد صلاح: "أهنئ محمد صلاح بمناسبة فوزه فريقه ليفربول بكأس العالم للأندية 2019 في قطر".

وتابع "نكن لك كل الاحترام، وبنستناك تيجي تلعب هون في إسرائيل عن قريب".

​وحازت تغريدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على انتقادات لاذعة من مستخدمي "تويتر" العرب، والذين نشروا صورا للاعب الدولي المصري وهو يلف جسمه بعلم مصر عقب فوز فريقه باللقب.

وكان محمد صلاح قد ساهم في تتويج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة.

وتغلب ليفربول على فلامنغو البرازيلي في نهائي البطولة بهدف دون رد سجله فرمينيو في الدقيقة 99 من زمن اللقاء، في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.