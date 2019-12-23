مدافع بايرن ميونيخ يغيب 6 أسابيع بسبب إصابة عضلية قوية

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الاثنين 23 ديسمبر/ كانون الأول، تعرض مدافعه الإسباني خابي مارتينيز لإصابة قوية.

وأشار هانز فليك المدرب المؤقت لبايرن ميونيخ، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إلى إن المدافع، خابي مارتينيز، سيغيب 6 أسابيع على الأقل بسبب إصابة عضلية قوية.

وتعرض مارتينيز لتلك الإصابة، خلال فوز بايرن ميونيخ بهدفين دون رد على فولفسبورج في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت.

وأصيب اللاعب الإسباني البالغ من العمر 31 عاما في الفخذ الأيمن وتم استبداله قبل الاستراحة.

وأبلغ فليك الصحفيين "سيغيب خابي لستة أسابيع على الأقل. تعرض لإصابة عضلية شديدة".

وأضاف النادي البافاري في بيان، عبر موقعه على الإنترنت، أن مارتينيز سيغيب عن المعسكر التدريبي للفريق، بين 4 و10 من يناير/ كانون الثاني في الدوحة، كما تحوم شكوك بشأن لحاقه بمباراة بايرن ومضيفه هيرتا برلين الشهر المقبل، عند استئناف الدوري الألماني بعد العطلة الشتوية.