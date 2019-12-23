رد فعل "غير رياضي"... ماذا فعل رونالدو في السعودية

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، رد فعل وصف بـ"غير الرياضي، من البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خسارة يوفنتوس لقب كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو، في المبارة التي أقيمت في السعودية.

ويظهر في مقطع الفيديو، رونالدو، وهو يتسلم الميدالية الفضية في المباراة المقامة في مدينة الرياض.

وبدا رونالدو في المقطع وهو غير عابئ بالحصول على الميدالية، حيث خلعها مباشرة، فور ارتدائها، وأمسكها بيده، وبدت على وجهه علامات الامتعاض والحزن.

وأشار عدد من مستخدمي مواقع التواصل إلى أن ما بدر من النجم البرتغالي، كان تصرفا غير رياضيا بالمرة، حيث لم يبد احترامه لمتستضيفي المباراة، ولا الخصم الذي تغلب عليه، ولا حتى قواعد وقوانين الاتحاد الذي ينظم المباراة.

وكان يوفنتوس قد خسر لقب كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو، الذي تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل ثلاثية فريق العاصمة، لويس ألبرتو، وسيناد لوليتش، ودانيلو كاتالدي في الدقائق 16 و73 و94.

وأحرز هدف السيدة العجوز الوحيد، باولو ديبالا في الدقيقة 45.

Ronaldo wasn't impressed with his runners-up medal after Juventus lost the Italian Super Cup to Lazio. 🥈 pic.twitter.com/kV53hkfXwT — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) December 22, 2019

​يذكر أن هذا هو لقب السوبر الخامس الذي يحققه لاتسيو عبر تاريخه، مع العلم أن حامل اللقب القياسي هو يوفنتوس بـ8 ألقاب.