سانتوس البرازيلي يعين مدرب الزمالك السابق

وافق المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، جيسوالدو فيريرا، على تدريب سانتوس المنافس على الدوري البرازيلي.

وبحسب صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، من المفترض أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة، بسبب الاتفاق السابق الذي ادعت الصحيفة أنه تم بنجاح وسيكون لمدة سنة واحدة حسب ماقالت مصادرها الخاصة.

وكان فيريرا قد درب نادي السد القطري قبل أن يخلفه في ذلك الإسباني تشافي هيرنانديز في الصيف الماضي، ومنذ ذلك الوقت لا يعمل أبداً.

وفي وقت سابق أقال سانتوس مدربه خورخي سامباولي، بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق البرازيلي خلال عهده.