إيقاف حكم مغربي مدى الحياة بسبب "أخطاء جسيمة" في مباراة بالدوري

وجاء في بيان للجامعة الملكية لكرة القدم (الاتحاد) اليوم الاثنين، توقيف الحكم هشام التيازي من الممارسة التحكيمية، وفقا لموقع "المملكة برس".

وأكدت الجامعة الملكية لكرة القدم في بيانها، أن التوقيف النهائي للحكم التيازي، أتى بعد اطلاعها على تقرير مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد، الذي أبان عن أخطاء وصفها بلاغ الجامعة بالجسيمة، التي وقع فيها والتي أثرت على نتيجة المباراة التي جمعت يوم السبت بين فريقي أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول.

وأضاف البيان أنه بناء على التقرير الذي رفعه مقيم الحكام إلى المديرية الوطنية للحكام، واستنادا إلى سلم العقوبات والإجراءات الانضباطية الخاص بالحكام، والمادة 6.2 من القانون الأساسي للحكم والتحكيم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تقرر وضع حد نهائي لخدمات الحكم هشام التيازي على مستوى الممارسة التحكيمية.