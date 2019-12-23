عقب توارد أنباء عن رحيله... جوارديولا يكشف مصيره مع مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أنه يخطط للبقاء مع النادي الموسم المقبل ردا على تكهنات بشأن احتمال رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ونفى المدرب الإسباني، الذي لم يدرب أي فريق من قبل أكثر من أربع سنوات، تقارير أشارت هذا الشهر إلى أن عقده الممتد حتى 2021 يتضمن بندا يسمح له بالرحيل عن النادي نهاية هذا الموسم.

وتبدو آمال سيتي ضعيفة في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي إذ يتأخر فريق جوارديولا بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وقال المدرب البالغ عمره 48 عاما، إن مستقبله في النادي لا يتوقف على قراره الشخصي، بحسب ما نشرت وكالة "رويترز"

وأضاف جوارديولا للصحفيين قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز خارج أرضه يوم الجمعة المقبل "هذا موسمي الرابع والقادم سيكون الخامس لأنني راغب في البقاء للموسم المقبل. هذه فترة طويلة".

وأكمل "أشعر براحة هنا. سأرى إن كنت أستحق توقيع عقد جديد. ارتفع أداء الفريق كثيرا والتوقعات عالية وسنرى ما إذا كان قادرين على التعامل مع هذا الأمر. هذا لا يتعلق بي فقط".

وأتم مدرب برشلونة السابق "سنحظى بفترة راحة نقضيها مع أسرنا ونستعد لمواجهة ولفرهامبتون وباقي المباريات. لدينا وقت كاف للتفكير في الأمر بالمستقبل".

وسيواجه مانشستر سيتي منافسه ولفرهامبتون واندرارز الذي يحتل المركز السادس. وأشاد جوارديولا بالمدرب نونو إسبيريتو سانتو الذي خسر فريقه مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة في الدوري.