أهداف مباراة الأهلي والاتحاد 4-0 في الدوري المصري... فيديو

واصل الأهلي تحقيق الانتصارات في الدوري المصري، بالفوز برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري في الجولة العاشرة من المسابقة.

سجل رباعية المارد الأحمر أحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة ووليد أزارو وعلي معلول في الدقائق 45 و54 و66 و72.

بهذه النتيجة، يواصل الأهلي تصدره لجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه، مع العلم أن الأول خاض مباراتين أقل.