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02:06 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي نال جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة

    مبابي: لا أنافس نيمار وسعيد بإشادة ميسي

    © Sputnik . Alexey Filippov
    رياضة
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    علق الفرنسي كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان على الأخبار المتداولة بشأن وجود خلاف بينه والبرازيلي نيمار دا سيلفا في غرف خلع الملابس.

    مبابي أكد أنه لم يكن هناك أي منافسة مع البرازيلي نيمار، وأن نيمار كان نجم الفريق وأنه قدم له كل المساعدة المطلوبة. مشيرا إلى صدمته من سماع تلك الأخبار، بحسب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

    واستطاع مبابي خلال تلك الموسم الحالي تسجيل 18 هدفا وصنع 9 آخرين، بينما سجل نيمار 9 أهداف وصنع 6 آخرين في جميع المسابقات.

    لا توجد منافسة بين نيمار ومبابي

    وأضاف مبابي خلال تصريحاته لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "يعتقد الناس أن كيليان تغير لكن ذلك لم يحدث، وأنا ألعب لكي أكون حاسما ومهما للفريق".

    وأضاف: "حين تبلغ الـ17 أو الـ18 من العمر، تكون أكثر جرأة لأنك لم تُظهر أي شيء بعد، لكن يجب احترام التسلسل الهرمي وتمرير الكرة إلى الأقوى، والآن يتم منح الكرة لي وأستفيد منها بشكل أكبر".

    وزاد: "حين وصلت إلى باريس سان جيرمان، لم يكن هناك أي مناقشات ونيمار كان نجم الفريق، وأنا قدمت للمساعدة، ثم فزت بكأس العالم، وبدأت تخرج شائعات عن تنافسنا، لقد صدمت لسماع هذه القصص"

    سعيد بإشادة بمتابعة ميسي

    أكد مبابي أنه كان سعيدا الموسم الماضي لاعتلائه قائمة الهدافين وأنه أيقن أنه سيفوز بجائزة الحذاء الذهبي ولكن ميسي كان مشكلة بالنسبة له فكلما سجل مبابي هدفا سجل البرغوث هدفين.

    توج ميسي بالحذاء الذهبي برصيد 36 هدفا في الموسم الماضي، بفارق 3 أهداف عن الذي حل في المرتبة الثانية.

    وأضاف: "حين أسجل هدفين يُسجل هو ثلاثة، وأسجل ثلاثة يُسجل ميسي أربعة، كان قويا لدرجة أنني سألت ديمبلي هل يفعل ميسي ذلك عن قصد؟ وعما إذا كان يتابع الأهداف التي أسجلها، قال لي نعم، بالتأكيد يتابعك".

    واختتم: "في تلك اللحظة قلت لنفسي، ميسي يشاهدني، إنها مجاملة كبيرة أن يضعني لاعب كبير مثله في اعتباره".

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    الكلمات الدلالية:
    الحذاء الذهبي, نيمار, ميسي, مبابي
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