اتحاد الكرة المصري يوقف مرتضى منصور عن المشاركة بأي نشاط رياضي

قرر اتحاد كرة القدم المصري، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن المشاركة بأي نشاط رياضي.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية إيقاف مرتضى منصور، عن المشاركة في أي نشاط رياضي لمدة 3 مباريات.

وأشارت اللجنة إلى عقوباتها جاءت بعد ورود تقارير الحكام ومراقبي المباريات في الجولة الماضية.

وقررت اللجنة منع رئيس الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي مرتبط بكرة القدم لمدة 3 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة الزمالك أمام سموحة.

كما قررت اللجنة منع فرج عامر، رئيس نادي سموحة من المشاركة في أي نشاط رياضي مرتبط بكرة القدم لمباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات تسئ لطاقم الحكام الذي أدار مباراة فريقه أمام أسوان.

كما وجهت اللجنة ما أطلقت عليه "توبيخ لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لما بدر منه من انتقادات للتحكيم، وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار الواقعة".

وأوقفت اللجنة رضا عبد العال، المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، بسبب ما ورد منه بحق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.