الغموض يسيطر على مصير لاعب ليفربول

تأكد غياب أليكس أوكسليد-تشامبرلين لاعب ليفربول، عن المباراتين الأخيرتين في 2019 أمام ليستر سيتي وولفرهامبتون.

وتعرض اللاعب لإصابة في أوتار الكاحل، أمام فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية، والتي توج بها الريدز.

وقال المدرب يورغن كلوب: "هو يعاني من إصابة في أحد أربطة الكاحل. الآن علينا أن نرى مدى سرعة تعافيه. يمكن أن يستغرق الأمر بعض الوقت أو ينتهي سريعا".

.@Alex_OxChambo is set to miss our final two matches of 2019 after sustaining an ankle ligament injury, Jürgen Klopp has confirmed. — Liverpool FC (@LFC) December 24, 2019

وأضاف المدرب الألماني "لا فرصة أمامه للمشاركة هذا العام. علينا أن نتابع مدى سرعة استجابته للعلاج وبالتالي عودته للمشاركة"، إلا أن كلوب لم يعلن موعد محدد لعودة اللاعب.

يذكر أن الموقع الرسمي لليفربول، أكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الفحوصات لتحديد موعد عودة اللاعب.