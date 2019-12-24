النحل يهاجم ملعب كرة قدم ويتسبب بإيقاف مباراة... فيديو

أوقف الحكام مباراة بين فريقين محليين في تنزانيا بعد مهاجمة مجموعات من النحل اللاعبين بشكل غريب.

ويظهر في مشاهد الفيديو قيام اللاعبين بتغطية أنفسهم لتفادي لسعات النحل، ليتدخل الحكام بسرعة مطالبين الجميع بالخروج من الملعب.

وبعد فترة وجيزة تم استكمال المباراة، التي يلعب فيها فريقان محليان، الشباب الأفريقي، وإنغينا يونايتد، على ملعب أوهورو في دار السلام، بحسب "بي بي سي".