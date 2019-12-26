محمد صلاح يحتفل بـ"الكريسماس" مع عائلته...صور

احتفل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، الأربعاء، بـ"الكريسماس" والعام الميلادي الجديد.

وشارك اللاعب المصري صورته، التي حازت اعجاب وتعليقات الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، برفقة زوجته وابنته مكة عبر حسابه بتطبيق إنستغرام، حيث يقف بجوار شجرة الكريسماس برفقة زوجته وابنته مكة.

View this post on Instagram 🎄🎄 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Dec 25, 2019 at 12:52pm PST

يذكر أن صلاح يستعد لمواجهة ليستر سيتي وصيف جدول الترتيب، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.