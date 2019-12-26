فان دايك: لهذا السبب أفضل ماني على صلاح

أجاب فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، عن سؤال حول الأفضل بين زميليه محمد صلاح وساديو ماني، باختيار الهداف السنغالي، موضحا السبب.

وقال فان دايك في سؤال لقناة "الكأس" القطرية: "هذا سؤال صعب. لا يمكنني الاختيار بينهما، ولكن إذا توجب ذلك سأختار ساديو ماني لأنني لعبت بجواره منذ فترة طويلة".

وتزامل فان دايك وماني في صفوف ساوثهامبتون، قبل أن يجتمعا سويا من جديد في ليفربول بحلول شتاء 2018.

فقرة الاسئلة القصيرة مع فيرجيل فان دايك نجم #ليفربول عبر برنامج ضيفنا.. وماذا قال عن #ميسي.. ولماذا فضل ساديو ماني على محمد صلاح ؟! @VirgilvDijk @MoSalah pic.twitter.com/wG2Bodbj4I — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 25, 2019

وعن الفريق الأخطر الذي واجهه الهولندي الدولي طوال مسيرته، قال صاحب الرقم 4: "كان مانشستر سيتي. كما أن سيرجيو أجويرو هو أخطر مهاجم واجهته".

ويرى أفضل لاعب في إنجلترا وأوروبا، أن أكثر لاعبي كرة القدم تكاملا هو ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين وبرشلونة.