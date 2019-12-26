موعد تطبيق الفار في الدوري المصري

أعلن اتحاد الكرة المصري، موعد تطبيق تقنية الإعادة التلفزيونية "الفار" في مباريات الدوري المحلي.

وقال عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري "محمد فاضل" فى تصريحات لبرنامج اللعيب الذي يعرض على قناة "إم بي سي مصر" إن تطبيق "VAR" سيكون بداية من الدور الثاني، مؤكدا أن الاتحاد يسير بـ"خطوات جيدة" نحو استخدام هذه التقنية.

وأكد فضل أن اتحاد الكرة المصري "يتعامل مع جميع الأندية بطريقة واحدة".

وأضاف: "لا يوجد تفضيل لأي ناد على آخر. الهدف الأساسي هو تحسين المنظومة للأفضل عن طريق اتباع اللوائح لتسهل الأمور على الجميع".

يذكر أنه خلال المواسم الأخيرة، زادت اعتراضات الأندية على أداء الحكام خلال مباريات الدوري المصري، وسط مطالبات بزيادة تأهيل قضاة الملاعب وتحسين مستواهم.