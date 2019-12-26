روسيا تطلق برنامج الإعداد لإستضافة مباريات "يورو 2020"

وافقت الحكومة الروسية على برنامج الإعداد لإستضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأوروبية 2020 في روسيا.

نشرت الحكومة الروسية اليوم الخميس، برنامج الإعداد الخاص بإستضافة روسيا لعدد من مباريات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وبحسب البرنامج الذي نشر على موقع الحكومة، فإن القرار يتضمن جملة من الإجراءات المتخذة لتجعل من التنظيم عالي المستوى.

ويحدد البرنامج قائمة بمرافق البنية التحتية التي سيتم تمويلها بالكامل أو جزئيا من الميزانية الفيدرالية وميزانية مدينة سان بطرسبرغ.

وتم تعيين وزارة الرياضة في روسيا كمنسق ومشرف على البرنامج الذي سيسري مفعوله حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

هذا وستقام مباريات كأس الأمم الأوروبية 2020 (EURO 2020) في الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 12 يوليو/تموز في 12 مدينة أوروبية، بما في ذلك سانت بطرسبرغ ، والتي ستستضيف ثلاث مباريات من مرحلة المجموعات ومباراة واحدة من دور الثمانية.