رونالدو يتحدث عن أجمل هدف وأهم لقب في مسيرته

أشاد كريستيانو رونالدو بناديه الحالي يوفنتوس والأجواء عموما في إيطاليا، وعاد بالذاكرة للحظة الأفضل في مسيرته والهدف الأجمل الذي سجله.

قال البرتغالي في حوار مع "DAZN": "أتذكر جيدا لحظاتي الأولى في يوفنتوس وتقديمي بالملعب بحضور عائلتي وأصدقائي والجمهور، كان أمرا عاطفيا، يعجبني كل شيء في يوفنتوس".

ووصف رونالدو ناديه الإيطالي بالأفضل قائلا "هو النادي الأفضل في إيطاليا ويملك تاريخا هائلا، أنا سعيد هنا وأريد تحقيق الألقاب معه، سعيد أيضا بالأجواء في إيطاليا عموما".

وواصل رونالدو: "الخصم الأصعب؟ هم من ألعب أمامهم في التدريبات كل يوم، بونوتشي، دي ليخت، وكيليني، وقبل وصولي ليوفي كان الأخير الأصعب دوما، هدفي الأجمل؟ ذلك الذي سجلته بركلة خلفية في بوفون".

وأضاف "كان هدفا رائعا في ملعب رائع أمام فريق كبير، كانت ليلة سحرية، كلما قابلت بوفون كان يبدو لي شخصا هائلا، يومها قدم لي التهاني على الهدف، دوما يبدو سعيدا ومتفائلا، والآن أقابله يوميا، وهو بالفعل هكذا كل يوم".

ويختار المدافع الأصعب الذي واجهه في مسيرته🚫 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2019

وعن اللقب الأهم في حياته، الذي فاز به، أجاب رونالدو "دوري الأبطال هو أفضل منافسة للأندية بالعالم، أحب لعبها لأنها خاصة، وتختلف تماما عن الدوري الإيطالي، حتى في طريقة التفكير".

وأضاف "بطولة أمم أوروبا مع البرتغال هي أهم ما فزت به من بطولات، ليلة لا تنسى، بكيت وعانيت وفزت وضحكت وسكرت، يومها شربت شامبانيا للاحتفال ثم تذكرت أنني لا أشرب أبدا، ولكن قلت لا بأس، هذه ليلة خاصة".