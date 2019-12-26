ضربة موجعة لريال مدريد قبل كأس السوبر

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني أخباراً مؤلمة تؤكد غياب نجمه البلجيكي إيدين هازارد عن كأس السوبر الإسباني في يناير/ كانون الثاني المقبل ضد فريق فالنسيا.

أكدت صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي استحالة لحاق هازارد بكأس السوبر المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية لأول مرة في التاريخ.

وأضاف التقرير أن هازارد سيبدأ بالعودة التدريجية في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، ومن المتوقع استعادة كامل لياقته في فبراير/ شباط، هذا يعني أن ريال مدريد سيخسر جهود مهاجمه لمدة شهر آخر.

وتعرض هازارد (الذي لم ينسجم مع ريال مدريد بالشكل المطلوب) لإصابة بالكاحل أثناء مباراة فريقه مع باريس سانجرمان التي انتهت بالتعادل لهدفين لمثلهما.

ويعاني ريال مدريد بغياب هازارد حيث أن الاحصائيات التي نشرتها "ماركا" تقول بأن ريال مدريد لم يسجل سوى 8 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها الفريق دون هازارد.