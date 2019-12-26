هل ينتقل محمد النني إلى ميلان الإيطالي؟... مصدر يوضح

كشف مصدر مقرب من محمد النني، لاعب آرسنال المعار لصفوف بشكتاش التركي، اليوم الخميس، عن حقيقة اتفاق نادي ميلان الإيطالي مع اللاعب للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر، إن "ما يتردد عن إتمام نادي ميلان، اتفاقه مع محمد النني للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ليس دقيقا".

وأوضح المصدر، أن "الأمر مجرد اهتمام من نادي ميلان للحصول على خدمات النني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولكن لم يدخل أي طرف في مفاوضات جادة لضم اللاعب"؛ بحسب موقع "يلا كورة".

يذكر أن محمد النني، انتقل لصفوف نادي بشكتاش التركي في أغسطس الماضي على سبيل الإعارة قادما من نادي آرسنال الإنجليزي لمدة موسم.

وشارك النني مع بشكتاش في 17 مباراة؛ وصنع هدفا مع الفريق التركي.

ويحتل نادي بشكتاش المركز الـ 5 بجدول ترتيب الدوري التركي بعد مرور 16 جولة منه برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة عن فنربخشة صاحب المركز الرابع واثنتين عن طرابزون صاحب المركز الثاني وثلاثة عن بلدية إسطنبول الوصيف.

ويحتل ميلان المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن تورينو صاحب المركز العاشر ونقطة عن بولونيا صاحب المركزالتاسع وثلاثة عن نابولي صاحب المركز الـ 8 بعد مرور 17 جولة.