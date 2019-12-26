أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل 4-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا على ضيفه نيوكاسل يونايتد، وهزمه برباعية مقابل هدف، اليوم الخميس على ملعب أولد ترافورد، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

تقدم ماتيو لونجستاف لنيوكاسل في الدقيقة 17، ورد المان يونايتد برباعية لأنتوني مارسيال، ميسون جرينوود وماركوس راشفورد ومارسيال في الدقائق 24 و36 و41 و51.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.