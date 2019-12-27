شاهد… أهداف ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي (4-0) 

تفوق فريق ليفربول الإنجليزي على مضيفه ليستر سيتي (4-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الهدفين الأول والثالث "للريدز"، النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الدقيقتين (31 و74).

بينما سجل الثنائية الأخرى كل من جيمس ميلنر، وترينت ألكسندر آرنولد، في الدقيقتين (71، و78)، من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "ووكرز"، في مدينة ليستر سيتي.

وصرح حارس ليستر سيتي كاسبر شمايكل، بعد الهزيمة من ليفربول: "أعتقد أن الأمر كان صعباً بعض الشيء، لقد كنا في المباراة إلى أن جعل الحكم نفسه بطلاً واتخذ قرار ركلة الجزاء، وبعد ذلك فقدنا التوازن العقلي، إنهم أفضل فريق في العالم إلى جانب مانشستر سيتي".

وصرح جيمس ميلنر بعد الفوز "لقد أوقفناهم عن لعب كرة القدم، لم نكن حاسمين كما كان يجب أن نكون، لقد كان لدينا المزيد من الفرص السهلة التي أهدرناها".

وأضاف "كان يمكن أن نغير الكثير، وأن نسجل الكثير من الأهداف. قوة ليفربول بأننا نأخذ كل مباراة لوحدها ولا نفكر بالمبارايات القادمة حتى ننهي المباراة".

بهذه النتيجة عزز ليفربول تربعه على عرش صدارة "الدوري الإنجليزي الممتاز" برصيد 52 نقطة حصدها من 18 مباراة، موسعا الفارق إلى 13 نقطة بينه وبين وصيفه فريق ليستر سيتي.