بعد إقالة ديسابر... بيراميدز يعلن رسميا عن مدربه الجديد

أعلن نادي "بيراميدز" تعاقده مع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وكان نادي بيراميدز قد قرر في الفترة الماضية ترحيل الفرنسي سبيستيان ديسابر من قيادة الفريق لسوء النتائج، ليقود عبد العزيز عبد الشافي مهمة الفريق بصورة مؤقتة.

وأفاد نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم الجمعة، أن المدرب الكرواتي سيقود الفريق في مباراة المصري البورسعيدي المقبلة.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز أمام المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

المدير الفني الكرواتي سبق وأن قاد منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة قبل الخروج على يد منتخب البرتغال والذي توج باللقب.

جدير بالذكر أن بيراميدز يتواجد في المركز الخامس برصيد 16 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب.

أما على الصعيد الأفريقي، فيحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط متساويًا مع المصري البورسعيدي، في المقابل يأتي الثنائي إينجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو في المركز الثالث والرابع بدون أي نقاط.