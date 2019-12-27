"عودة السلطان"... ميلان الإيطالي يتعاقد مع إبراهيموفيتش

أعلن نادي "ميلان" الإيطالي، مساء اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

وأشار النادي الإيطالي في بيانه الرسمي إلى أنه تعاقد مع "السلطان" لمدة 6 أشهر في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال الرسونيري إنه يمكن تمديد العقد بين النادي وإبراهيموفيتش لمدة موسم واحد آخر.

​وينتقل بتلك الطريقة إبراهيموتش من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ويعود إلى الدوري الإيطالي الذي كان يلعب فيه لأندية إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس.

وحقق النجم السويدي نجاحات كبيرة مع الميلان، حيث فاز معه بكأس السوبر الإيطالي وحصل على لقب هداف الدوري الإيطالي في موسم 2020-2011، وسجل بقميص الروسونيري 56 هدفا في 8 مباراة.

ويعد إبراهيموفيتش، 38 عاما، واحد من أشهر من لعبوا في مركز الهجوم في العالم، ولعب لأندية كبرى مثل إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس وبرشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، وهو ثالث أكثر لاعب كرة القدم نشط يملك ألقاب جماعية في العالم، بعد حصوله على 32 بطولة في مسيرته، وتسجيله أكثر من 500 هدفا في مسيرته مع النادي والمنتخب.