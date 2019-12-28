رونالدو من دبي: أكرس 30% من حياتي لكرة القدم... وليس هناك معجزات أو أسرار لتفوقي

كشف كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال، عن أسباب نجاحه مسيرته الكروية واستمراره تألقه مع بلوغه سن الـ34 عاما.

وقال رونالدو في مؤتمر دبي الرياضي اليوم السبت: "استمراري في الملاعب حتى سن الـ 34 عاما يعود للعمل المتواصل والاجتهاد، فليس هناك معجزات أو أسرار خاصة ولكني فقط أكرس نفسي لما أفعله".

وتابع "حب رياضة كرة القدم هي محركي الأساسي لأجل تحقيق البطولات، وحفاظي على مستواي خلال 15 عاما جاء بسبب مثابرتي ورغبتي في التواجد بشكل متواصل في القمة. لا أقصد أن أكون نرجسيا ولكن هذه حقيقة".

كريستيانو #رونالدو، الأسطورة الحية لكرة القدم، ونجم #يوفنتوس ومنتخب #البرتغال، يكشف عن أسراره في البقاء في أعلى مستوياته مع وصوله إلى عمر الـ34 pic.twitter.com/oo3Nhg1xn7 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 28, 2019

وأكمل رونالدو "أعرف جسدي بنسبة 100% وأحافظ دائما على نظام غذائي يضمن لي الاحتفاظ بلياقة بدنية تميزني عن غيري. أنا أكرس 30% من حياتي لأجل كرة القدم وأهتم بالتوازن بين التدريبات والراحة".

ونصح الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، المواهب الشابة بضرورة التوازن في تناول الأطعمة التي لا تضر الجسد كما تحدث عن أهمية الثقافة والاطلاع وضرورة القراءة باستمرار وكذلك تعلم اللغة الإنجليزية.

كريستيانو #رونالدو يدلي برأيه الشخصي حول الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين الصاعدين pic.twitter.com/I5sJumbYwh — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 28, 2019

وعن موعد اعتزاله، أجاب الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد "حينما أشعر أن جسدي لا يستجيب بالصورة التي أرغب بها داخل الملعب فهذا يعني أن وقتي داخل الملاعب انتهى".

وأتم الهداف التاريخي للبرتغال "كرة القدم تطورت كثيرا خلال السنوات الماضية. قبل عدة سنوات كان سن اللعب بين 30 و32، الآن نجد من يستمر في الملاعب حتى الـ40".