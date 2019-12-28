كريستيانو رونالدو يعلم بطل التنس العالمي كيفية القفز... فيديو

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على صفحته الشخصية في تويتر فيديو يقوم فيه بتعليم لاعب التنس العالمي الصربي نوفاك دجوكوفيتش القفز.

وكتب كريستيانو "تعليم دجوكوفيتش كيف يقفز، كان من دواعي سروري رؤيتك والتدرب معك ياصديقي".

Teaching @DjokerNole how to jump!!😅🤪💪🏽 Was a pleasure to see you and train with you my friend!! pic.twitter.com/zDvNMhMaBm — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 27, 2019

​ويظهر في الفيديو حبل على ارتفاع معين ويظهر كريستييانو وهو يقول لنوفاك "علينا الركض وملامسة الحبل".

يذكر أن كريستيانو يتميز بإرتقائه عندما يقفز في الهواء، وكان هدفه الأخير ضد سمبدوريا حين وصل ارتفاعه عن الأرض لقرابة الثلاثة أمتار.