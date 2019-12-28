أهداف مباراة الزمالك المصري وزيسكو الزامبي 1-1 في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

فرط الزمالك المصري، اليوم السبت، في الفوز على مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، حيث تعادل معه (1-1)، بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

اهداف مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد 1 0 هدف مصطفى محمد pic.twitter.com/L5UyyCzd1y — Kora On - كورة أون (@koraoncom) December 28, 2019

تقدم الزمالك بهدف عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 72 ولكن زيسكو تعادل سريعا في الدقيقة 78 عن طريق مهاجمه الخطير كولا بعد مباراة شهدت العديد من المحاولات لزيسكو وبعض الفرص الخطيرة للزمالك.

زيسكو يونايتد 1 × 1 الزمالك .. هدف كولا https://t.co/jiqGwYPIFe — Abdulaziz (@alamiHD1) December 28, 2019

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 7 نقاط وارتفع رصيد زيسكو إلى نقطتين بالتساوي مع بريميرو دو أوجوستو الأنجولي.