"مباراة مجنونة" في الدوري الإنجليزي تنتهي بفوز برايتون على بورنموث... فيديو الأهداف"

تغلب فريق برايتون على ضيفه بورنموث بنتيجة 2/0، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي برايتون كل من علي رضا جهانبخش في الدقيقة 3، وآرون موي في الدقيقة 79.

وفي العودة إلى أحداث اللقاء فقد اعتمد فريق برايتون على التسديدات من خارج منطقة الجزاء تارة والاعتماد على البينات تارة اخرىن، ختى تمكنوا مرتين من الوصول لمرمى اصحاب الأرض بورنموث الذي ارتاب لاعبوه التوتر أثناء مجريات اللقاء ففشلوا في ترجمة فرصهم الكثيرة إلى أهداف.

وبهذا الفوز رفع برايتون رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد بورنموث عند 20 نقطة، في المركز السادس عشر.