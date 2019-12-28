بهدف صاروخي... الهلال السوداني يهزم النجم الساحلي التونسي في دوري الأبطال... فيديو

حقق فريق الهلال السوداني الفوز على نظيره النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

الهلال حل ضيفا على فريق النجم الساحلي، اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لدور المجموعات في البطولة الأفريقية.

وسجل هدف الهلال الوحيد، لاعبه أذار الطاهر في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

هدف ⚽️



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النجم الساحلي 0 هلال أم درمان 1#CAFCL pic.twitter.com/EXiuNcIiEv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 28, 2019

ويتواجد الهلال والنجم في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، بجوار الأهلي المصري وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وبهذا الفوز يتساوى الهلال مع النجم الساحلي المتصدر بنفس الرصيد 6 نقاط، ولكن الفريق السوداني يأتي وصيفا بفارق الأهداف، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ 3 نقاط، ويتذيل الترتيب بلاتينيوم الزيمبابوي بلا نقاط.

يذكر أن الأهلي يلتقي مع بلاتينيوم، مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات ذات الجولة.

تجدر الإشارة إلي أن المصري حمادة صدقي هو المدير الفني للهلال السوداني، وهذه تعتبر أول مباراة له مع الفريق.