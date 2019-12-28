لاعبان على قائمة زيدان السوداء

ذكرت صحيفة "آس" المدريدية أن اللاعبين لم يصلا لمستوى التطلعات المرجوة منذ قدومهما، حيث أن ماريانو الذي قدم من ليون في صيف 2018 مقابل حوالي 21 مليون يورو وتم إعطائه الرقم "7" لم يلعب أكثر من 244 دقيقة فقط، في حين أن ابراهيم دياز رغم الضجة الكبيرة التي رافقت انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو لم يكن حاله أفضل بكثير، إذ لعب 474 دقيقة فقط مع زيزو.

ريال مدريد وبعد قدوم هازارد حاول بيع ماريانو في الصيف الفائت إلى الدوري الألماني، لكن الصفقة فشلت بسبب بعض المشاكل المالية، في حين أن دياز مشكلته لا تتمثل به كلاعب حسب ماذكرت الصحيفة، فزيدان يرغب به في الفريق ولكن المشكلة عدم وجود أماكن في خط الوسط، مع وجود لاعبين كبار مثل توني كروس ولوكا مودريتش.

وأشارت مصادر مقربة من النادي عن محادثات تمت بين وكيل أعمال اللاعب ماريانو ومجلس إدارة ريال مدريد حيث أخبرهم برغبة اللاعب في الخروج من الفريق بسبب عدم حصوله على دقائق لعب.