أهداف الأهلي المصري وبلاتينيوم الزيمبابوي 2-0 في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

حقق الأهلي المصري فوزا سهلا على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي بنتيجة (2-0)، اليوم السبت، بستاد السلام في القاهرة، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.