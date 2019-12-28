أهداف الأهلي المصري وبلاتينيوم الزيمبابوي 2-0 في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

شهدت المباراة تألق النجم وليد سليمان الذي سجل ثنائية الأحمر في الدقيقتين 8 و69 من ضربة جزاء وسط أداء متواضع لبطل زيمبابوي الذي كافح قدر إمكانياته، لكن خبرة لاعبي الأهلي وقدراتهم صنعت الفارق.
اهداف مباراة الأهلي وبلاتينيوم هدف وليد سليمان#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/UNAbRVUOVI— Kora On - كورة أون (@koraoncom) December 28, 2019
رفع الأهلي رصيده بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف النجم الساحلي التونسي المتصدر بفارق الأهداف.
اهداف مباراة الأهلي وبلاتينيوم هدف وليد سليمان الثاني#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/DvLYBpE926— Kora On - كورة أون (@koraoncom) December 28, 2019
ويحتل الهلال السوداني المركز الثالث بنفس الرصيد (6 نقاط) ويقبع بلاتينيوم في المركز الأخير بلا نقاط.
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