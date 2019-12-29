البطل الروسي حبيب نورمحمدوف لرونالدو: لهذا أنت الأفضل في العالم... فيديو

وكتب حبيب على صفحته الرسمية في إنستغرام "لهذا أنت الأفضل في العالم، شكراً كريستيانو رونالدو، لقد جعلت أخي سعيدا".
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That’s why you the best in the world. _ Thank you so much @cristiano You make my brother happy @ali_amir_happy
وقام كريستيانو رونالدو بتمرير الكرة للطفل "علي" وهو على الكرسي الخاص به، ولشدة سعادة "علي" نزل عن الكرسي وترك الكرة وقام بمعانقة كريستيانو تعبيرا عن سعادته البالغة، وبادله "صاروخ مادييرا" نفس المشاعر.
A special moment that Ali Turganbekov will never forget. ❤️— Football on BT Sport (@btsportfootball) August 14, 2019
Liverpool collect their first silverware of the season. 👊 pic.twitter.com/e3ZhM9e5IX
يذكر أن علي تورغانبيكوف هو طفل من كازاخستان ولد بدون أرجل، وعرف بحبه لكرة القدم، وقام نجوم عالميين بعمل نفس الشيء أكثر من مرة مثل محمد صلاح بعد أن كان حاضرا أثناء فوز ليفربول بكأس السوبر وتسليمهم إياها.
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