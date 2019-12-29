جمهور ناد عربي يتصدر قائمة أفضل جماهير كرة القدم في العالم لـ2019.. فيديو

تتسابق جماهير أندية كرة القدم حول العالم بطرق تشجيعها ومؤازرتها لفرقها لتتفنن بطرق التشجيع لتخلق في الوقت نفسه نوعا من المنافسة على المدرجات وخارج المستطيل الأخضر.

أطلق موقع "ultras world" الذي يعنى بالمشجعين، قائمته السنوية لجماهير الأندية حول العالم الأكثر تفاعلا وتشجيعا لفرقها.

حيث نجحت جماهير الوداد المغربي في تصدر القائمة أمام مشجعي فرق عالمية، ليحتل مشجعوا ليغيا وارسو البولندي المرتبة الثانية، وخلفهم جماهير زينيت بطرسبرغ الروسي المرتبة الثالثة.

وفي المرتبة الرابعة حلت جماهير النجم الاحمر الصربي، وخامسا سانت إيتيان الفرنسي، وسادسا الرجاء المغربي، ومن خلفه بالترتيب كل من رابييد فيينا النمساوي، فيرينس فاروشي المجري، آينتراخت فرانكفورت الألماني، وعاشرا إف سي كوبنهاغن الدنماركي.