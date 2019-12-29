رسميا.. بروسيا دورتموند يخطف موهبة أوروبا الجديدة

أعلن نادي بروسيا دورتموند التعاقد مع الموهبة إيرلينج هالاند من رد بول سالزبورج بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف

وأعلن النادي الألماني عبر صفحته الرسمية في "تويتر" اتمام الصفقة مع هالاند لعقد يمتد حتى 2024، في واحدة تعتبر من أقوى الصفقات حسب التقارير الصحفية التي تشير إلى أن الصفقة كلفت بوروسيا دورتموند 20 مليون يورو وهو الشرط الجزائي للاعب، وسيحصل على راتب أسبوعي 200 ألف يورو.

Borussia Dortmund have completed the signing of Erling Braut Håland from @RedBullSalzburg on a contract until 2024! pic.twitter.com/C9ilU0u0dt — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 29, 2019

وقال هانز يواكيم فاتسكه المدير الرياضي للنادي الألماني: "على الرغم من العروض العديدة التي قدمتها أفضل الأندية له، فإنه اختار الانضمام إلينا ونحن سعداء بذلك".

أما هالاند فقد أعرب عن سعادته الكبيرة بالانضمام للفريق الألماني قائلاً: "أجريت مناقشات كبيرة ومكثفة مع إدارة النادي والمدير الرياضي، كان هناك شعور لدي بأنني أريد الانضمام لهذا النادي منذ البداية، بالرغم من العقود الكثيرة التي قدمت لي، لكني أحب بروسيا وسأعمل على مساعدة زملائي الجدد في التتويج بكافة الألقاب".

وأضاف: "منذ البداية كنت أعلم أنني أريد المجيء إلى هنا، لا أطيق الانتظار للبدء واللعب أمام 80 ألف متفرج (باستاد سيجنال إيدونا بارك) في أجواء مذهلة في دورتموند".

وخطف هالاند الأضواء هذا الموسم بتسجيل 16 هدفا في الدوري وثمانية في دوري أبطال أوروبا متأخرا بفارق هدفين عن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

وقال مايكل تسورك المدير الرياضي لدورتموند في بيان "يمكننا التطلع للمستقبل بامتلاك مهاجم طموح ورياضي وقوي من الناحية البدنية في الفريق.

وارتبط هالاند بالانتقال إلى العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا بعد فشل سالزبورج في التأهل لأدوار خروج المغلوب بدوري الأبطال وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي الأقرب لضمه، وهو نجل آلف-إنجه هالاند لاعب نوتنجهام فورست وليدز يونايتد ومانشستر سيتي السابق.

ويحتل دورتموند المركز الرابع في الدوري متأخرا بسبع نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيج المتصدر ويحل ضيفا على أوجسبورج يوم 18 يناير كانون الثاني بعد العودة من العطلة الشتوية.