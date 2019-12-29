الشرطة تضبط المعتدين على سيارات جماهير فريق المصري البورسعيدي

قامت الأجهزة الأمنية المصرية، بتحديد وضبط المتهمين بالاعتداء علي سيارات جماهير نادي المصري، خلال توقفهم باستراحة بمدينة دمياط قبل التوجه إلي الإسكندرية.

وتتوجه جماهير المصري إلى الإسكندرية، لمؤازرة فريقها في مباراته أمام نادي بيراميدز ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الأهرام"، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، بوقوع اشتباكات بين مجهولين ومشجعي نادي المصري البورسعيدي، أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات بمدينة دمياط.

وتبين دخول عدد من الجماهير في مناقشة حادة مع أحد الأشخاص في مدينة دمياط داخل الاستراحة، وتطورت إلي مشادات ثم اشتباكات بين الطرفين.

علي الفور تم تشكيل فريق أمني، وتمكن من تحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.