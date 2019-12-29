رسميا... الأهلي يعلن تفاصيل إصابة سعد سمير

أعلن النادي الأهلي المصري بشكل رسمي عن تفاصيل إصابة مدافع الفريق سعد الدين سمير، التي تعرض لها أمس خلال مباراة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد محمود طبيب النادي الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي "سعد سمير أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس".

الف سلامه عليك يا سعد ❤️.. نعلم أنك ستعود اقوي قريبا 🙏🏾 pic.twitter.com/AkOPHESWXZ — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 29, 2019

وأضاف "سعد سمير سيجري عملية حراحية خلال الأيام القادمة".

وأوضح "سيتم تحديد موعد عودة سعد سمير للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب في الفترة المقبلة".

وغادر سعد سمير مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز بملعب مبكرا بسبب الإصابة، في المباراة التي انتهت أمس السبت بفوز الأهلي بهدفين دون رد بالجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة تألق النجم وليد سليمان الذي سجل ثنائية الأحمر في الدقيقتين 8 و69 من ضربة جزاء وسط أداء متواضع لبطل زيمبابوي الذي كافح قدر إمكانياته، لكن خبرة لاعبي الأهلي وقدراتهم صنعت الفارق.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف النجم الساحلي التونسي المتصدر بفارق الأهداف.

ويحتل الهلال السوداني المركز الثالث بنفس الرصيد (6 نقاط) ويقبع بلاتينيوم في المركز الأخير بلا نقاط.