أهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون 1-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق ليفربول الفوز بهدف دون رد على مضيفه ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف ليفربول، السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، واصل ليفربول مشوار اللاهزيمة في الدوري الإنجليزي، متصدرا جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي أقرب ملاحقيه، مع العلم أن للريدز مباراة متبقية.