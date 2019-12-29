كريستيانو أفضل لاعب.. والمغاربة يكتسحون جوائز جلوب سوكر في أبو ظبي... فيديو

ونشرت صحيفة الخليج مقاطع فيديو للفائزين بالجوائز لهذا العام، وبالإضافة لأشرف حكيمي وعبد الرزاق حمدلله، فاز كريستيانو بالجائزة كأفضل لاعب لعام 2019.
#عاجل: المغربي #عبدالرزاق_حمدلله يفوز بجائزة كووورة لأفضل لاعب عربي في عام 2019#صحيفة_الخليج #الخليج_الرياضي#GlobeSoccer pic.twitter.com/RRav7tHDbZ— صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 29, 2019
#عاجل#كرستيانو_رونالدو يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عن عام 2019#صحيفة_الخليج #الخليج_الرياضي #رونالدو #ronaldo #GlobeSoccer pic.twitter.com/xx0cWYhiyJ— صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 29, 2019
#عاجل: #أشرف_حكيمي يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي شاب عن عام 2019 #صحيفة_الخليج #الخليج_الرياضي#GlobeSoccer pic.twitter.com/sGmkPaIHfP— صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 29, 2019
فيما حقق جواو فيليكس جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب واعد عن عام 2019.
#عاجل: جواو فيليكس يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب واعد عن عام 2019#صحيفة_الخليج #الخليج_الرياضي pic.twitter.com/qISIltsoxx— صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 29, 2019
وفاز مدرب الليفر يورغن كلوب بالجائزة كأفضل مدرب للعام.
#عاجل: ميراليم بيانيتش يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل مسيرة لاعب في عام 2019#صحيفة_الخليج #الخليج_الرياضي pic.twitter.com/2LMQgAHfSw— صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 29, 2019
وحقق ميراليم بيانيتش الجائزة كأفضل مسيرة لاعب لعام 2019.
#عاجل: ميراليم بيانيتش يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل مسيرة لاعب في عام 2019#صحيفة_الخليج #الخليج_الرياضي pic.twitter.com/2LMQgAHfSw— صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 29, 2019
وكانت جائزة أفضل حارس من نصيب اليسون بيكر حارس مرمى الريدز.
#عاجل: #أشرف_حكيمي يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي شاب عن عام 2019 #صحيفة_الخليج #الخليج_الرياضي#GlobeSoccer pic.twitter.com/sGmkPaIHfP— صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 29, 2019
يذكر أن جائزة جلوب سوكر هي جوائز سنوية يتم منحها للمتفوقين في مجال كرة القدم. ويتم تنظيمها من قبل (الجمعية الأوروبية لوكلاء اللاعبين) و (رابطة الأندية الأوروبية).
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