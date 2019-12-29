كريستيانو أفضل لاعب.. والمغاربة يكتسحون جوائز جلوب سوكر في أبو ظبي... فيديو

حقق المغربيان أشرف حكيمي و عبد الرزاق حمدلله جوائز غلوب سوكر 2019، لأفضل لاعب عربي شاب وأفضل لاعب عربي على التوالي.

ونشرت صحيفة الخليج مقاطع فيديو للفائزين بالجوائز لهذا العام، وبالإضافة لأشرف حكيمي وعبد الرزاق حمدلله، فاز كريستيانو بالجائزة كأفضل لاعب لعام 2019.

فيما حقق جواو فيليكس جائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب واعد عن عام 2019.

#عاجل: جواو فيليكس يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب واعد عن عام 2019#صحيفة_الخليج #الخليج_الرياضي pic.twitter.com/qISIltsoxx — صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 29, 2019

وفاز مدرب الليفر يورغن كلوب بالجائزة كأفضل مدرب للعام.

#عاجل: ميراليم بيانيتش يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل مسيرة لاعب في عام 2019#صحيفة_الخليج #الخليج_الرياضي pic.twitter.com/2LMQgAHfSw — صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 29, 2019

وحقق ميراليم بيانيتش الجائزة كأفضل مسيرة لاعب لعام 2019.

#عاجل: ميراليم بيانيتش يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل مسيرة لاعب في عام 2019#صحيفة_الخليج #الخليج_الرياضي pic.twitter.com/2LMQgAHfSw — صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 29, 2019

وكانت جائزة أفضل حارس من نصيب اليسون بيكر حارس مرمى الريدز.

​يذكر أن جائزة جلوب سوكر هي جوائز سنوية يتم منحها للمتفوقين في مجال كرة القدم. ويتم تنظيمها من قبل (الجمعية الأوروبية لوكلاء اللاعبين) و (رابطة الأندية الأوروبية).