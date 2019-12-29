أهداف مباراة ماشستر سيتي وشيفلد يونايتد 2-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

فاز فريق مانشستر ستي على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث فشل نجوم سيتي في هز شباك الضيوف على مدار 45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني تقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف، سجله الأرجنتيني سرجيو أجويرو بأسيست من البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 53.

وقبل انتهاء المباراة بثماني دقائق، واصل دي بروين تألقه، وتمكن من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 82، بتسديدة رائعة سكنت شباك حارس شيفيلد.

هذا الانتصار رفع رصيد فريق مانشستر سيتي للنقطة 41 بالمركز الثالث في سلم الترتيب البريميرليج، بينما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند 29 نقطة بالمركز الثامن في سلم الترتيب.