بعد استطلاع آراء أعضاء النادي... كليان مبابي الخيار الأول لبرشلونة

فبحسب استطلاع الرأي الذي قامت به الصحيفة بين أعضاء النادي الكاتالوني ونشره الموقع الرسمي للنادي، فإن 48.66% يريدون النجم الفرنسي منذ صيف 2017، أي منذ أن كان عمره 18 عام، بالرغم من الاهتمام الشديد باللاعب من قبل نادي ريال مدريد ومدربه الفرنسي الآخر زين الدين زيدان.

وجاء في المركز الثاني بحسب الاستطلاع مهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بنسبة 15.66%.، وذهب المركز الثالث بنسبة 12.66% لمن لم يجيبوا على الاستطلاع، أو أجابوا بـ"لا أعلم"، بعد سؤالهم عن أكثر مهاجم يودون ضمه للفريق الموسم المقبل.

أما المركز الرابع فكان من نصيب الإنجليزي هاري كين بتأييد 8.33% من الأعضاء، واحتل البرازيلي نيمار المرتبة 5 بـ7.33%، ثم مواطنه لاعب ليفربول فيرمينو بنسبة 4.33%.، وجاء الإنجليزي ماركوس راشفورد سابعاً بـ2%..

وتساوى لاعب لايبزيغ، الألماني تيمو فيرنر، ومهاجم ليفربول، المصري محمد صلاح، بنسبة 0.33%، وهي نفس النسبة التي حصل عليها خيار ضم لاعب من ناشئي البرسا.