زميل سابق لميسي في برشلونة مرشح لتدريب الفريق

فبحسب صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة، فإن الفرنسي تيري هنري بات يتردد بقوة في الدوائر المقربة من صنع القرار في النادي.

وترى الإدارة بأن الفرنسي مناسب لمنصب المدير الفني، لمعرفته بالعديد من اللاعبين داخل صفوف برشلونة بفعل لعبه بجوارهم من قبل.

كما ويعد الفرنسي مقربا من إيريك أبيدال، المدير الرياضي للنادي بالإضافة لوجود عدد من اللاعبين الفرنسيين في الفريق أمثال ديمبيلي وجريزمان ولونجليه وأومتيتي.

بالإضافة للعلاقة الجيدة التي تربطه مع رئيس النادي الحالي جوزيب ماريا بارتوميو مما قد يجعل من عملية المفاوضات حول تدريبه للفريق أمرا أسهل مما يظن البعض.