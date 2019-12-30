أفضل لحظات وأهم إنجازات محمد صلاح 2019... فيديو

كان عام 2019 عاما سعيدا جدا للنجم المصري محمد صلاح، ففي هذا العام حصل نجم ليفربول الإنجليزي على لقب دوري أبطال أوروبا، ولقب السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

كما أنه استلم جائزة هداف الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، وبالطبع هو خامس أفضل لاعب في العالم بعد قطبي الكرة الحديثة رونالدو وميسي وزميليه في ليفربول الهولندي فيرجل فان دايك والسنغالي ساديو ماني.

وعاد النجم المصري للتألق مرة أخرى بعد أن راهن الكثير من المحللون على أن صلاح هو لاعب الموسم الواحد، وأنه بعد وصوله إلى القمة سينحدر مستواه دون شك لعدم امتلاكه العقلية الاحترافية، ولكن الفرعون المصري أثبت لجميع النقاد العرب والأجانب بأنه من طينة الكبار، وأنه قادر على الاستمرار والتطور، في مسيرة احترافية رائعة جعلته مثلا أعلى لجميع اللاعبين العرب.

نشر موقع ملعب الأنفيلد الرسمي " This is Anfield" فيديو لأجمل لقطات الملك المصري في 2019، تضم أبرز لقطات "مو صلاح" كما يحلو لجمهور ليفربول تسميته، وعلق الموقع على المقطع، بأنه كان من الصعب أن تحصر إنجازات محمد صلاح بأفضل 10 لقطات لأن إبداعات "مو" أكثر بكثير من 10 لقطات، من هدفه المؤهل من دوري المجموعات في دوري الأبطال ضد نابولي، إلى هدفه الصاروخي ضد تشيلسي، ختاما بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام.

وأتى هدف صلاح ضد تشيلسي في قلعة الأنفيلد رود على رأس قائمة أفضل لقطاته في 2019 في إحصائية أجراها الحساب الرسمي للنادي على التويتر، فقبل المباراة ببضعة أيام أطلق جمهور نادي تشيلسي حملة لتشويه سمعة النجم المصري، فرد النجم المصري عليهم بطريقته الخاصة، فبعد أن سجل هدفا من تسديدة صاروخية، توجه إلى جماهير نادي تشيلسي، وقام بإشارة السلام، وسط صمت تام من جماهير تشيلسي، وجنون هستيري من جماهير ليفربول.

What’s been your favourite @premierleague we've scored at Anfield in 2019?



Vote on our @StanChart Matchday Live poll ⬇️ — Liverpool FC (@LFC) December 29, 2019

​ويبقى النجم العربي محمد صلاح مثال للاعب المحترف، الذي أعطى صورة جميلة عن الشباب العربي بعد تكريمه على السجاد الأحمر في حفل مجلة "تايم" لأكثر الشخصيات تأثيرا في العالم.

ويتنظر المتابع الرياضي العربي دائما من الملك المصري محمد صلاح بشكل دائم أعلى وأقوى المستويات، كما عوده دائما، ويبقى أكثر من عبر عن روعة أداء النجم المصري، هو المعلق عصام الشوالي عندما قال له "أنت أروع من رمسيس، أنت أجمل من نفرتيتي، أنت أكبر من خوفو وخفرع ومنقرع".